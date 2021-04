Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Solidarietà al poliziotto ferito durante la manifestazione a Montecitorio. Se comprendiamo le difficoltà delle categorie più colpite dalle limitazioni necessarie a contrastare la pandemia, non possiamo accettare violenze contro chi ogni giorno rischia la vita per proteggerci". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.