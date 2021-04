Covid: altro poliziotto ferito, portato via in ambulanza**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Un altro poliziotto è stato ferito negli scontri registrati a Piazza Montecitorio, durante il sit-in di protesta di diverse categorie contro le chiusure decise dal governo. L'agente ha riportato un taglio alla testa ed è stato portato via in ambulanza. La manifestazione va avanti ormai da tre ore, i mezzi blindati della Polizia continuano a tenere blindata la piazza, separando piazza Montecitorio da Palazzo Chigi, dove attorno alle 17 è rientrato il premier Mario Draghi dopo la trasferta in Libia.