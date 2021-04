Coni: Barelli, 'presidente donna o uomo non importa, serve cambio di passo'

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - "Presidente uomo o donna non è la cosa più importante. Serve una persona esperta, competente e che conosca a fondo i problemi dello sport". Così all'Adnkronos il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in merito alle elezioni per la presidenza del Coni in programma il mese prossimo e alle quali sono candidati il presidente in carica, Giovanni Malagò, l'ex presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco e l'ex campionessa olimpica di ciclismo su pista Antonella Bellutti. "Per quanto mi riguarda serve un cambio di passo perché in questi anni non si è pensato alle società sportive che sono la spina dorsale del movimento e mi auguro tornino ad essere centrali", aggiunge Barelli.