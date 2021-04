Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Il 19 aprile 2017 arriva la sentenza definitiva per Jessica Pulizzi. Ancora assolta. Il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Luigi Orsi aveva parlato di “assenza di indizi e prove certe” nei confronti di Jessica Pulizzi.

Secondo il procuratore non c'erano elementi per dimostrare “che nei 15 minuti indicati come orario del possibile rapimento Jessica lo abbia effettivamente compiuto”.

Adesso l'arrivo di Olesya Rostova in tv. L'età è quella di Denise. E alcuni esperti ritengono che ci sia anche una somiglianza tra Piera Maggio e la ragazzina russa. Ma sarà davvero lei? (di Elvira Terranova)