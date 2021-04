Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 29/esima giornata, ha squalificato per un turno sette giocatori: Manuel Lazzari e Joaquin Correa (Lazio), Adrien Silva (Sampdoria), Erick Pulgar e Franck Ribery (Fiorentina), Matteo Lovato (Verona), Kevin Strootman (Genoa). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore del Verona, Ivan Juric.