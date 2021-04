Calcio: Conte, 'stiamo facendo cose importanti, ora completiamo il percorso'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Stiamo facendo cose importanti, ora completiamo il percorso". Queste le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della partita di domani contro il Sassuolo. Conte ha sottolineato che "per vincere i campionati serve equilibrio, all'inizio abbiamo subito troppi gol". L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale si è detto soddisfatto del tipo di gioco che l'Inter riesce a sviluppare: "L'importante è sfruttare le occasioni che crei e noi siamo la squadra che crea di più nell'aria avversaria". Creare occasioni e concretizzarle, questo l'importante per Conte, che nella fase realizzativa può contare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. A proposito dell'argentino Conte ha detto: "È cresciuto in tutto, con e senza palla. Nel tenere palla, nell'attaccare la profondità. Come gli altri, ha fatto dei miglioramenti veramente importanti, ora deve continuare su questa strada".