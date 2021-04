Bernardeschi positivo asintomatico al Covid-19

TORINO (ITALPRESS) - La Juventus comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. "La società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra", si legge nella nota del club bianconero. (ITALPRESS). mc/com 06-Apr-21 12:02