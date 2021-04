Aspi: Acs guarda a quota Atlantia, Perez 'valutiamo nascita gruppo autostradale europeo'**

Madrid, 6 apr. (Adnkronos) - Acs guarda con interesse alla quota di Atlantia in Autostrade per l'Italia. Il presidente di Acs, Florentino Pérez, ha indicato oggi durante un incontro con gli analisti, riferisce lo spagnolo 'Expansion', "che ci metteremo intorno ad un tavolo con i nostri soci italiani di Abertis per studiare la possibilità di costituire un grande gruppo autostradale in Europa con Abertis e Aspi". La cessione di Cobra, le attività energia di Acs a Vinci, che permetteranno di incassare circa 4,9 miliardi di euro potrebbero servire a Acs per rilevare la quota di Atlantia in Aspi.