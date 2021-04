Tv: è morta Gloria Henry, la mamma di 'Dennis la minaccia'

Los Angeles, 5 apr. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Gloria Henry, volto della tv americana degli anni d'oro che conquistò la popolarità interpretando la madre del ragazzino terribile nel telefilm "Dennis la minaccia" (1959-63), è morta sabato scorso, un giorno dopo il suo compleanno, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 98 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla figlia Erin a "The Hollywood Reporter".

Per quattro stagioni a partire dall'ottobre 1959 - e poi con repliche per anni - l'attrice ha interpretato l'amorevole Alice Mitchell al fianco di Herbert Anderson nei panni del suo sfortunato marito, Henry, e Jay North nei panni di Dennis, basato sul personaggio dei fumetti di Hank Ketcham. "Dennis la minaccia" è poi diventato un film nel 1993 con Walter Matthau, Mason Gamble e Joan Plowright.

Gloria Henry ha esordito al cinema nella seconda metà degli anni '40, recitando soprattutto in commedie brillanti e western. Negli anni '50 ha iniziato un'intensa attività televisiva, recitando in molti telefilm come "Perry Mason", "Gianni e Pinotto" e "L'uomo ombra", fino a spiccare il volo con "Dennis la minaccia". Dopo due decenni lontana dalla recitazione, è tornata a presentarsi in televisione in serie come "Simon & Simon", "Dallas", "Vita col nonno", "Dragnet", "Il mio amico Ricky", "Quartieri alti".