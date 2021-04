Perché WeWork ha avuto un pessimo esordio

WeWork ha avuto un paio di anni tumultuosi a dir poco: la startup di office-sharing è stata valutata 47 miliardi di dollari nel 2019 e aveva piani audaci per una tanto attesa offerta pubblica iniziale - solo per quei piani di implodere quando gli investitori sono diventati nervosi circa il fondatore della società e il modello di business. E le cose non sono andate esattamente meglio l'anno scorso, quando gli ordini di lockdown hanno fatto crollare la domanda di spazi per uffici dell'azienda, costringendola a chiudere sedi e tagliare posti di lavoro.

Ora, però, tutto è arrivato al completo: WeWork ha accettato di fondersi con una SPAC - una società quotata senza operazioni commerciali che può combinarsi con una società non quotata - per accelerare il suo arrivo sul mercato azionario.

L’accordo SPAC avrebbe dovuto valutare WeWork a 9 miliardi di dollari - più di cinque volte meno che il picco dell'azienda, certo, ma 1 miliardo di dollari in più di quanto valeva quando è stata salvata nel 2019. Ma nel primo giorno la quotazione è crollata del 26%. Del resto, WeWork ha perso 3,2 miliardi di dollari l'anno scorso, rispetto ai 3,5 miliardi di dollari del 2019. L'azienda ha grandi speranze anche per il futuro, fiduciosa che i suoi uffici saranno pieni almeno al 90% entro la fine del 2022.