Perché il Covid ha “fatto bene” alle balene islandesi

Circondata da catene montuose coperte di neve, Hùsavik, piccola città sulla costa nord dell'Islanda è diventata la "capitale delle balene" perchè l'osservazione delle balene è la sua linfa vitale.

"È probabilmente l'attività più popolare per i visitatori, stranieri e nazionali", ha detto Heimir Hardarson, capitano della North Sailing. Come uno dei pionieri del whale watching in Islanda, Hardarson ha portato le persone sulle acque dell'oceano per quasi 30 anni per sperimentare un incontro ravvicinato con alcuni dei più grandi animali del mondo.

Ma questo turismo naturalista è stato colpito duramente dalla pandemia del coronavirus. E questo rallentamento globale è stato in realtà un bene per le balene, poiché l'interferenza umana è diminuita. Il rumore ambientale negli oceani del mondo da navi da crociera, sonar e costruzioni è in calo. "Penso che, nel complesso, la pandemia sia stata in gran parte positiva per le balene", ha detto Ari Friedlaender, un ecologo e biologo marino dell'Università della California a Santa Cruz. Egli sta studiando come gli oceani più silenziosi hanno influenzato le balene misurando i loro livelli di stress attraverso campioni di ormoni. Friedlaender ha detto che gli animali usano l'acustica come i canti delle balene per comunicare tra di loro e localizzare il cibo. Il rumore nell'ambiente può interferire con queste comunicazioni e con altre funzioni vitali critiche

"Il pensiero è che se si diminuisce la quantità di attività umana e l'ambiente rumoroso, vedremo una diminuzione dei livelli di ormoni dello stress di questi animali", ha detto. Lo stress colpisce le balene in modo simile agli esseri umani, cambiando il loro comportamento e la capacità di eseguire fisicamente e mentalmente. Lo stress può anche portare a cambiamenti a lungo termine che riguardano la salute generale di una balena e la sua capacità di riprodursi.

Ma la pandemia ha avuto un impatto ancora più concreto sulla popolazione di balene al largo delle coste islandesi: Ha contribuito ad accelerare la fine della caccia commerciale alle balene. Infatti l'Islanda è uno dei soli tre paesi al mondo che ancora permettono la caccia commerciale alle balene, gli altri due sono il Giappone e la Norvegia, e l'anno scorso due compagnie islandesi hanno interrotto le operazioni di caccia a causa delle restrizioni sanitarie. Gli operatori hanno detto ai media locali che i regolamenti di allontanamento sociale renderebbero impossibile la solita lavorazione a bordo.

"Non caccerò mai più le balene, mi fermo per sempre", ha detto l'anno scorso all'agenzia di stampa Agence France-Presse Gunnar Bergmann Jonsson, amministratore delegato della società di caccia alle balene minke IP-Utgerd. E la domanda ha continuato a scendere. "Non c'è più bisogno di cacciare le balene. Non c'è bisogno di mangiarle", ha detto Eva Björk Káradóttir, direttore del Museo della Balena di Húsavík. "La giovane generazione nata dopo il 2000 non lo fa davvero".

Infatti, gran parte della domanda di carne di balena in Islanda è arrivata da parte dei turisti che volevano provarla durante le loro visite, ma "penso che il turismo sia iniziato e abbiamo iniziato a cambiare e a capire che le balene valgono più da vivi che da morti", ha detto. "Penso che non ci sarà alcuna caccia commerciale alle balene, e in futuro. Non vedo perché dovrebbe esserci".