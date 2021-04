Nuovaplast (IGI private equity) investe nel R-PET

Nuovaplast, società in portafoglio al fondo IGI private equity, investe nella la produzione di R-PET in granuli partendo da scaglie di bottigliette post-consumo riciclate. Nel progetto si prevede di investirecirca 10 milioni di euro, attraverso la società 3R con sede a Parabiago, per l’acquisto e l’avviamento della nuova linea in grado di produrre più di 15mila tonnellate annue di R-PET. Tutta l'attività sarà in Italia e certificata anche per l’alimentare. L’operazione, realizzata attraverso la società 3R, vede alla guida guida l’imprenditore Roberto Tomasoni che affianca l’ad di Nuovaplast Sergio Tosolini e la famiglia Ghidini con una quota di minoranza. Dopo questo primo impianto ne è previsto un secondo che partirà nel 2022 e che porterà la produzione a oltre 30mila tonnellate annue. Nel 2020 Nuovaplast ha superato i 50 milioni di fatturato, in ulteriore crescita, e ha investito più di 5 milioni in aumento e aggiornamento della capacità produttiva.