L'Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Licata (Agrigento), guidato dal preside Maurilio Lombardo. “Dal luglio del 2016", dopo un serio problema di salute "mi sono rimessa in discussione, ho studiato norme, ricercato, studiato e la Comunicazione insieme agli infiniti supporti alle attività didattiche innovative, sperimentali mi hanno motivata - racconta la neo responsabile della Comunicazione, Annamaria Milano - Dopo due anni di sperimentazione progettuale temporanea, (di concerto con il dirigente scolastico ed il suo staff) con l’organizzazione di supporti interattivi, proiezioni guidate e collaborazioni con RaiRagazzi, RaiScuola, enti e associazioni quali Proteus e Cepell, ho svoltato guardando oltre e portando avanti questa nuova avventura lavorativa: da marzo 2021 sono responsabile al Supporto Didattico e alla Comunicazione del mio istituto. La malattia dunque, quale opportunità per evolvere, andare avanti è crederci ancora”.

"L’attività di Comunicazione e supporto didattico è ripresa con la giornata del DanteD che ha motivato gli studenti guidati dai docenti alla realizzazione di interazioni digitali Divine così come FuturaDante e Muse Sicilia hanno indicato - dice -La produzione è pubblicata sul profilo Instagram dell’istituto".