Gay: card. Ouedragogo in chiesa tuona contro unioni, ‘ribellatevi a imperialismo lobby’

Roma, 5 apr.(Adnkronos) - Dal pulpito, il cardinale Philippe Ouédraogo, arcivescovo metropolita di Ouagadougou in Burkina Faso ha tuonato contro le unioni omosessuali esortando le famiglie cristiane africane a "ribellarsi contro le lobby che sostengono e vogliono imporre il matrimonio omosessuale". "Pur adottando i valori positivi della modernità, come soggetti attivi del futuro del mondo, le famiglie cristiane africane - ha detto il porporato nella messa di Pasqua come riporta l’agenzia di informazione del Burkina Aib - dovrebbero ribellarsi all'imperialismo di alcune lobby e associazioni che sostengono e vogliono imporre il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è la dissolutezza".