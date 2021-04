Egitto: Noury (Amnesty), 'preoccupati Zaki che sta molto male, calvario continua'

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Siamo molto preoccupati per l'esito dell'udienza di oggi e ancora di più per le parole dell'avvocato di Patrick che ha descritto come 'pessimo' lo stato di salute psicologico di Zaki. E questo non può che confermare quanto sia urgente un intervento che porti fuori Patrick da quella prigione. Sembra un calvario che non finisce mai, riuscire a portare fuori Zaki". Lo ha detto all'Adnkronos Riccardo Noury, Presidente di Amnesty International dopo l'udienza in Egitto per PAtrick Zaki, ancora una volta rinviata.