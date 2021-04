Ecco perché le biciclette continueranno a tirare per anni

"Quando si tratta di decarbonizzare il settore dei trasporti, uno dei quattro maggiori emettitori di CO2, la maggior parte delle persone ha finora pensato a celle a combustibile e motori elettrici o ibridi per auto e camion. Solo pochissimi sono invece consapevoli che anche le biciclette possano dare un contributo significativo in questo senso", sostiene Tim Bachmann, manager del fondo DWS Invest ESG Climate Tech, con circa 275 milioni di euro di patrimonio in gestione. Circa tre quarti dei gas serra prodotti nel settore dei trasporti sono generati nel trasporto urbano, cioè sugli stessi percorsi fatti per le biciclette.

Nel frattempo, è diventato evidente che sempre più persone "siano effettivamente passate dall'auto alla bicicletta per i viaggi brevi". I tempi di consegna delle biciclette sono aumentati fino a dodici mesi e parlano da soli. L'aumento superiore alla media delle vendite di biciclette cargo del 40 per cento nell'ultimo anno suggerisce anche che le biciclette stiano sempre più sostituendo le auto nella vita quotidiana dei residenti in città. Nel fondo di Bachmann, le azioni di aziende dell'industria della bicicletta rappresentano attualmente circa il 4,5% del patrimonio gestito.

Le e-bike dovrebbero guidare la crescita dell'industria della bicicletta

Attualmente, il mercato globale delle biciclette tradizionali e delle e-bike, con circa 45 miliardi di dollari, è già alla pari con quello delle moto, 39 miliardi di dollari e dei camper, 50 miliardi di dollari. Secondo Bachmann, la crescita nei prossimi anni sarà probabilmente guidata dalle e-bike: mentre solo circa un milione di queste biciclette erano vendute in Europa nel 2015, il numero è salito a 3,8 milioni nel 2020 e si prevede triplichi a quasi dodici milioni entro il 2025. "Soprattutto, il miglioramento dell'autonomia delle batterie garantirà una crescente accettazione da parte di tutte le fasce d'età e classi sociali", dice l'esperto ESG. Il quadro si inverte invece per le biciclette tradizionali: mentre nel 2015 circa 20 milioni di queste biciclette attraversavano le nostre strade, nel 2020 ce n'erano solo 17 e nel 2025 è probabile che ce ne saranno solo 16 milioni.

Oltre all'aumento generale della consapevolezza delle conseguenze potenzialmente drammatiche del cambiamento climatico, è probabile che anche gli incentivi finanziari abbiano incoraggiato molte persone a passare alla bicicletta. "Come parte del 'Green Deal' dell'UE, per esempio, sono disponibili

20 miliardi di euro per promuovere la mobilità urbana. La maggior parte dei fondi sarà usata per l'espansione delle piste ciclabili, ma una parte sarà anche usata per sovvenzionare l'acquisto di nuove biciclette. In Italia, per esempio, si ottengono fino a 500 euro quando si compra una bicicletta", dice Bachmann.

Il quasi-oligopolio rende i fornitori particolarmente interessanti

Analogamente al settore automobilistico, gli investitori possono anche guardare all'industria della bicicletta attraverso le azioni dei produttori o le azioni dei fornitori. "I fornitori che hanno un quasi-oligopolio con corrispondenti grandi quote di mercato, margini elevati, buoni bilanci e un forte potere dei prezzi appaiono particolarmente interessanti", spiega il gestore del portafoglio. Questo include, per esempio, i fornitori di azionamenti, freni e celle di batteria sviluppati e prodotti appositamente per le e-bike.