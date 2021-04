Covid: stop alla didattica in presenze in tutte le scuole di Caltanissetta, sindaco firma ordinanza

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Ho concluso adesso la riunione del coc a cui ha partecipato il direttore sanitario dell'asp. Ho deciso di firmare una nuova ordinanza che chiude la didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Caltanissetta, dal 7 al 14 aprile". Lo annuncia all'Adnkronos il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. "Ho applicato la facoltà di deroga concessa dal dl Draghi in quanto risulta chiaro ed evidente l'alto numero di contagi in città, la variante inglese è all'80% e ci sono focolai all'interno delle scuole", dice.

"Il coc ha rilevato inoltre che è necessario incrementare i controlli in città e ha dato mandato agli uffici di predisporre una cartografia per la localizzazione dei contagi al fine di individuare subito la formazione di focolai", conclude Gambino che annuncia una diretta Facebook.