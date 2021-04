Covid Basilicata, oggi 17 contagi: bollettino 5 aprile

(Adnkronos) - Sono 17 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 2 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 368 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale per l'emergenza Covid. I lucani guariti o negativizzati sono 120. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi scendono a 4.667 (-106), di cui 4.484 in isolamento domiciliare. Sono 14.413 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 440 quelle decedute.

In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 183 (-2): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 26 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (12). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 287.040 tamponi molecolari, di cui 264.483 sono risultati negativi, e sono state testate 170.777 persone.