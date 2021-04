Covid Germania, oltre 4mila pazienti in terapia intensiva

Per la prima volta dall'inizio di febbraio, i pazienti in terapia intensiva in Germania sono tornati ad essere più di 4mila. Lo rende noto l'Associazione tedesca di terapia intensiva, che registra oggi 4.051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri.

All'inizio di gennaio, le terapie intensive tedesche avevano raggiunto un picco di 5500 ricoveri, ma a marzo si era scesi sotto la soglia dei 3mila. Se si manterrà il trend in crescita "arriveremo al limite massimo in meno di quattro settimane", ha avvertito Christian Karagiannidis, portavoce dell'Associazione.