Pd: Marcucci, 'spero che con vertici M5S si sia parlato di soldi a imprese e di ius culturae'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Spero che nei colloqui al vertice tra 5 stelle e Partito Democratico ci sia stato anche il tempo di parlare dei soldi necessari per aiutare le imprese a resistere, con un nuovo, consistente scostamento di bilancio da dare immediatamente. Spero anche si sia concordata la strategia parlamentare per far approvare lo ius soli, o meglio lo ius culturae. Non abbiamo più bisogno di parole e di slogan, se è una priorità come enunciato dal segretario si deve essere conseguenti!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Pd Andrea Marcucci.