Migranti: Ceccanti, 'presentata interrogazione a ministro Giustizia su Procura Trapani'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato al ministro della Giustizia un’interrogazione per chiedere un’ispezione alla Procura di Trapani per verificare lo scrupoloso rispetto di importanti principi costituzionali, relativi alla tutela del diritto di cronaca, della libertà personale e di informazione e del diritto alla difesa”. Lo annuncia Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, autore del'iniziativa insieme ad altri deputati del suo partito.