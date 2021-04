Diffidate dalle imitazioni, e sconfiggetele con la blockchain

Mentre nel dicembre scorso mezza Europa ironizzava su Boris Johnson, il premier inglese detto “l’alcolico biondo”, e sulle sue gaffe e l’altra metà lo criticava per la sua linea dura sulla Brexit, quello – zitto zitto – si accaparrava i vaccini che collocano oggi la Gran Bretagna fuori dal Covid lasciando l’Eurozona nel guado. Mai sottovalutare i britannici, nemmeno sul fronte commerciale. Se è vero che a gennaio l‘agroalimentare italiano ha esportato nel Regno Unito il 38% in meno, mentre i prodotti stranieri battezzati con “l’italian sounding”, cioè nomi italiani per rendere l’idea di un’origine in realtà inesistente, imperversavano nei carrelli della spesa britannici. Come difendersi? Con la corretta impostazione delle pratiche commerciali, capace di prevenire al massimo i danni della contraffazione “nominativa”, ha sottolineato Rosa Mosca, legale specializzata in proprietà intellettuale nello studio Rodl & Partner, che in tandem con Economy ha dedicato a questi due temi cruciali un webinar il 24 marzo; ma anche con la tecnologia avanzata, in questo caso la blockchain, come ha documentato il direttore dell’ufficio Ice di Milano Cesare Capobianco, mentre gli operatori – dal presidente del Consorzio del San Marzano Giampiero Manfuso al direttore generale dell’Anicav Giovanni De Angeli al responsabile economico di Coldiretti Lorenzo Bazzana, sottolineavano la gravità dei problemi da risolvere. Ma la notizia è che appunto l’Ice metterà a punto entro l’estate un sussidio economico rilevante per la realizzazione di sistemi di tracciamento agroalimentare in blockchain e lo metterà a disposizione dei produttori. Poi, certo: bisogna che i consumatori stranieri li cerchino, quei nostri prodotti doc , e non le imitazioni. Ma questo è marketing, e per esempio il San Marzano ne sta facendo tanto, negli Usa. L’importante è che si giochi a carte scoperte, e in questo direzione la tecnologia aiuta.

