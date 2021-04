Casa: Gasparri, 'inaccettabile blocco sfratti decisi prima pandemia'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il governo deve tutelare le situazioni di criticità dovute alla pandemia ma una ulteriore proroga al blocco degli sfratti per tutte quelle situazioni già decise precedentemente in base a regolari controversie giudiziarie è assolutamente inaccettabile. Un ulteriore, ingiustificato attacco alla proprietà che non possiamo assolutamente accettare e che non tollereremo". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente del Consiglio di presidenza del partito.

"Attendiamo immediati chiarimenti in materia -aggiunge- augurandoci che nessuno voglia fare ulteriori regali a chi non li merita penalizzando il sacrificio e il lavoro di chi invece andrebbe salvaguardato. Si tuteli il disagio sociale ma non si attenti ulteriormente alla proprietà privata, sarebbe una scelta profondamente sbagliata”.