Casa: Bernini, 'no a ulteriore e indiscriminato blocco sfratti'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Un ulteriore, indiscriminato blocco degli sfratti sarebbe inaccettabile per Forza Italia. Bisogna distinguere tra le situazioni di morosità pregressa rispetto all’emergenza Covid e le altre situazioni di morosità derivanti dall’emergenza, prevedendo in questi casi adeguati indennizzi ai proprietari per il mancato guadagno dai canoni non percepiti, sui quali hanno dovuto versare tasse dirette e indirette". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"La tutela del diritto di proprietà va ripristinata, soprattutto -aggiunge- per i tanti piccoli proprietari che hanno l’affitto come unica fonte di reddito”.