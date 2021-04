Libri: Ken Follett, diventa serie tv 'Fu sera e fu mattina', prequel dei 'Pilastri della Terra'**

Los Angeles, 2 apr. - (Adnkronos) - Diventa una serie tv "Fu sera e fu mattina", l'ultimo romanzo dello scrittore britannico Ken Follett, pubblicato in contemporanea mondiale nello scorso autunno (in Italia da Mondadori). Range Media Partners e Legendary Television, dopo aver acquistato i diritti del libro superando agguerriti concorrenti, hanno raggiunto un accordo per sviluppare e cofinanziare un adattamento per il piccolo schermo del prequel del bestseller internazionale "I pilastri della Terra" (1989), a sua volta diventato una mini serie nel 2010. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sul regista e sul cast della nuova serie tv.

"Fu sera e fu mattina" è un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e ambizione che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio. Il libro è ambientato nel 997 d.C., quando l'Inghilterra sta affrontando gli attacchi dei gallesi a ovest e dei vichinghi a est. Chi detiene il potere piega la giustizia secondo la propria volontà e spesso in conflitto con il re. Senza un chiaro stato di diritto, regna il caos. In questi tempi turbolenti, tre personaggi trovano le loro vite intrecciate: un giovane costruttore di barche; una nobildonna normanna; un monaco che sogna di trasformare la sua umile abbazia in una scuola.

"Ken Follett è uno dei grandi autori del nostro tempo e questo suo romanzo è esattamente il motivo per cui ha successo - ha affermato Michael Cooper, co-fondatore di Range Media Partners - La sua storia di potere, bellezza, brutalità e l'umanità turbinano nei modi più coinvolgenti. È un bel libro per approdare in tv. Siamo onorati di collaborare con Legendary per dare vita a questo libro straordinario".