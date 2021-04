Covid Germania, quasi 22mila contagi e oltre 230 morti in 24 ore

(Adnkronos) - Sono quasi 22mila le persone che hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania e sono oltre 230 morte per complicanze dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, confermando 21.888 nuovi casi e 232 decessi per complicanze nell'ultima giornata. Sale quindi a 2.855.061 il numero totale dei casi di Covid-19 in Germania e a 76.775 quello di chi ha perso la vita dopo aver contratto il virus.