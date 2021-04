Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Solidarietà al ministro Roberto Speranza per le vili minacce ricevute. Come governo siamo tutti impegnati a preservare la salute degli italiani e lavoriamo per tornare rapidamente alla vita normale. Il dissenso per le decisioni prese è lecito ma non può sfociare nella violenza". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.