Superbonus: Taverna, 'oltre 1 mld detrazioni, successo clamoroso'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il Superbonus 110% è stata una delle battaglie del MoVimento 5 Stelle al Governo. Abbiamo sempre creduto in questo strumento, lo abbiamo difeso e abbiamo lottato per la sua proroga mentre qualcuno voleva addirittura cancellarlo. Lo abbiamo fatto perché si tratta di una misura essenziale per il rilancio economico del nostro Paese e per il suo futuro. E lo sta dimostrando, giorno dopo giorno". Lo scrive su Facebook la vice presidente del Senato, Paola Taverna, postando un immagine in cui, a caratteri cubitali, viene riportato come i lavori legati al Superbonus abbiano ormai superato un miliardo.

"Gli ultimi dati pubblicati da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ci dicono che abbiamo superato il miliardo di euro di detrazioni fiscali ammesse con il meccanismo del Superbonus. Dall’inizio dell’anno il numero di interventi ammessi è quintuplicato: oltre 10mila cantieri aperti e, nelle ultime settimane, si registrano tassi di crescita del 44%. Numeri che quantificano il successo clamoroso del Superbonus! Nonostante il periodo non certo facile, questo strumento sta donando ossigeno alla nostra economia, aiutando il settore edile, messo a dura prova da più di un anno di pandemia, e tutto l'indotto".

"Grazie al Superbonus poi, abbiamo avviato quel percorso che deve portare il Paese vero un modello di sviluppo finalmente sostenibile: riqualificare gli edifici, rendendoli più efficienti energeticamente e sicuri, garantirà negli anni vantaggi consistenti per l'ambiente e le tasche dei cittadini. Un’opportunità da non perdere!", conclude.