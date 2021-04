Scuola: Affinita (Moige), 'Macron chiude? Servono flessibilità e visione d'insieme'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Le scelte sulle aperture e chiusure scolastiche vanno fatte con un approccio globale, in una logica che metta sulla bilancia tutti i fattori sanitari ed anche esistenziali dei nostri figli". Lo dice Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori, commentando l'annuncio di chiusura delle scuole in Francia. "Senza entrare in merito alla scelta politica di Macron a modificare il calendario scolastico, riteniamo che flessibilità e visione d'insieme siano le strade per gestire la scuola in questo momento".

"I dati epidemiologici non possono essere l'unico elemento di valutazione - conclude Affinita - Ci sono ragazzi che si stanno ammalando per non andare a scuola, per non parlare dell'aumento di obesità. In un approccio flessibile ogni valutazione deve essere complessiva, omogenea ed ampia".