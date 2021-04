Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Letta 2 la vendetta? No assolutamente no, sono buonissimo ma sono determinato perchè penso che l'Italia abbia bisogno di determinazione per uscire dalla pandemia. Noi abbiamo giocato un asso, Mario Draghi. Oggi c'è l'asso, la carta che Mattarella ha giocato e noi lo stiamo sostenendo con grande forza, e deve riuscire assolutamente". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.