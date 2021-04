Exor: Elkann, +13,1% nav 2020, 1 mld dollari plusvalenze Fondi azionari

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il Net Asset Value per azione di Exor è aumentato del 13,1%, una crescita di 1 punto percentuale inferiore rispetto al nostro benchmark, una performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da FCA (+21,4% in dollari)" Lo scrive in una lettera agli azionisti Exor il presidente John Elkann presentando il bilancio 2020. Elkann segnala come i fondi azionari hanno "raggiunto il traguardo di 1 miliardo di dollari di plusvalenze, con un rendimento lordo in 4 anni del 174,4% in dollari" pari a +28,5% su base annua.