Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (2)

(Adnkronos) - I possessi azionari dei Consiglieri Rossi, Gubitosi, Bonomo, Cadoret, de Puyfontaine e Moretti (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell’ambito della relazione in materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabile all’indirizzo) e le operazioni di compravendita dai medesimi effettuate sono oggetto di disclosure alla pagina. Non si dispone di informazioni su eventuali partecipazioni azionarie dei restanti Consiglieri.

Quanto al Collegio Sindacale a lista presentata da Vivendi S.A. ha ottenuto oltre il 41% dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza; la lista presentata da un gruppo di gestori e Sicav (il cui elenco è consultabile all’indirizzo) ha ottenuto oltre il 38% dei voti; la lista presentata da Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto circa il 18% dei voti.

Presidente dell’organo di controllo è stato nominato il capolista della lista presentata da gestori e Sicav con circa il 90% dei voti a favore (partecipante alla votazione circa il 25% del capitale). In applicazione del meccanismo di nomina previsto in Statuto, il Collegio Sindacale risulta dunque composto come segue: Sindaci effettivi: Francesco Fallacara, Angelo Rocco Bonissoni, Francesca Di Donato, Anna Doro, Massimo Gambini. Sindaci supplenti: Ilaria Antonella Belluco, Laura Fiordelisi, nata a Bordighera (Imperia) il 13 agosto 1974 (lista gestori e Sicav), Franco Maurizio Lagro, Paolo Prandi.