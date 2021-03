Sport: Vezzali, 'soddisfazione per apertura del Ministro Bianchi su importanza nella scuola'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Apprendo con grande soddisfazione l'apertura pubblica espressa dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, circa l'importanza dello sport nell'ambito della nuova scuola". Condivido non solo l'esigenza di delineare i profili della "nuova normalità" che ci troveremo a vivere, ma anche e soprattutto l'importanza che all'interno della vita scolastica sia presente ancora più sport, non solo inteso come attività ludico-motoria ma anche come elemento didattico in tema di rispetto delle regole e benessere". Lo ha dichiarato Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Spero a breve di poter incontrare il Ministro Bianchi per affrontare questo tema e dare risposte importanti, anche in prospettiva, al mondo dello sport che sta soffrendo questo lungo periodo di pandemia".