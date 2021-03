Spionaggio: ufficiale Marina arrestato, scambiati documenti classificati di natura militare

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - I documenti oggetto dello scambio fra l’ufficiale della Marina, un capitano di fregata, e un ufficiale delle Forze armate russe erano esclusivamente di natura militare. L’ufficiale italiano, arrestato e finito in carcere, consegnava copie di documenti classificati che passavano dallo Stato Maggiore della Difesa in cambio di denaro. Lo scambio, secondo quanto accertato dall’inchiesta della Procura di Roma, è avvenuto in un parcheggio della Capitale dove i due sono stati poi fermati in flagranza.