Scuola: Di Berardino (assessore Lazio), 'ridefinire dimensionamento scolastico'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni rilasciate oggi dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi sul dimensionamento scolastico aprono finalmente il dibattito su un tema importante. Nel Lazio, nelle aree interne del territorio, la nuova definizione del dimensionamento è un tema particolarmente sentito. Anche in conseguenza della pandemia, crediamo che a livello nazionale sia opportuno stabilire nuovi parametri, da una parte per contrastare lo spopolamento e dall'altro per andare incontro alle tante famiglie e tanti studenti costretti a significativi trasferimenti giornalieri. Dalla prossima settimana chiederemo un incontro col Ministro per l'apertura di un tavolo dedicato". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.