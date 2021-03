Pirelli presenta il piano industriale: obiettivo la leadership nell'alto di gamma

Il Consiglio di amministrazione di Pirelli & C. ha approvato i risultati consolidati 2020 e il Piano Industriale 2021-2022|2025, che verrà illustrato oggi alla comunità finanziaria dal Vice Presidente Esecutivo e Ceo, Marco Tronchetti Provera, e dal Top Management.

L’emergenza innescata dal Covid-19 ha portato l’azienda a reagire in modo compatto di fronte alla crisi, anche grazie all’esperienza maturata in Cina fin dall’inizio della pandemia, ad accelerare i processi ‘data driven’ in seguito al maggiore ricorso alla virtualizzazione e a focalizzarsi ulteriormente sulla sostenibilità, al centro nella gestione del capitale umano, del ciclo di vita del prodotto e della catena di fornitura.

LO SCENARIO

Il Piano Industriale Pirelli 2021-2022|25 racchiude due fasi distinte a livello macroeconomico: - 2021-2022: fase caratterizzata da un significativo rimbalzo del Pil globale (con un tasso medio annuo pari a +4,6%, trainato da Cina con +6,6% e Usa con +4,9%), legato alla campagna vaccinale. È previsto un generale apprezzamento dell’euro, in particolare verso il dollaro; - 2023-2025: fase di stabilizzazione sia della crescita (con un tasso medio annuo atteso nel periodo a livello globale del 3,1%, con la Cina ancora trainante con +5,3%), sia del mercato valutario.

A livello demografico, nel 2025 si conteranno oltre mezzo miliardo di consumatori “high end”, con priorità ridisegnate dal Covid e più incentrate su: benessere-sicurezza, impatto ambientale, digital economy e sulla domanda di servizi, con effetti sulle modalità di acquisto, sempre più online anche nel mondo tyre.

A livello di mobilità, dopo il calo del 2020, le “miglia guidate” complessive a livello mondiale cresceranno rapidamente fino a circa 11,8 trilioni di miglia nel 2025 (>13 trilioni nel precedente piano) evidenziando due trend: una spiccata preferenza post Covid all’uso dell’auto privata anche nel lungo termine (al 2025 le miglia guidate saranno circa 10 trilioni in linea con vecchio piano) per l’uso più contenuto di nuove forme di mobilità (es. car sharing, car rental, leasing) e il crescente uso delle due ruote. Significativa sarà la diffusione dei veicoli elettrici: nel 2025 rappresenteranno il 35% della produzione auto Premium e Prestige (30% nel precedente piano) e l’11% del parco auto globale (9% nel precedente piano), ponendo un’importante sfida tecnologica e una significativa barriera competitiva nello sviluppo di pneumatici che devono sopportare carichi maggiori, presentare una minore ‘rolling resistance’, offrire un maggiore grip e avere una rumorosità più contenuta.

Per il mercato auto si prevede:

- produzione auto: crescerà del 7% medio annuo nel 2020-2022 e del 2% medio annuo nel 2022- 2025. Per il Premium e Prestige la crescita sarà del 6% nel 2020-2022 e +3% nel 2022-2025, mentre per il segmento ‘altri SUV’ sarà rispettivamente del +10% e +3%.

- questa tendenza guiderà la domanda di pneumatici ‘High Value’ (≥ 18 pollici) nel Primo Equipaggiamento, con una crescita dell’11% annuo nel 2020-2022 e del 3% nel 2022-2025.