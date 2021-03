Pd: Morassut, 'si apra fase costituente per un nuovo soggetto'

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Il declino elettorale del Pd è palese, 33% nel 2008, 23% nel 2013, 18% nel 2018… cosa dobbiamo attendere per capire che c’è bisogno di un nuovo ciclo? Io dal 2016 chiedo che si apra una fase costituente per dar vita a un soggetto che assuma la denominazione ‘democratici’, un partito-movimento che superi eliminando la ‘P’, classica forma del partito novecentesco, nella quale siamo fatalmente rifluiti e appare evidentemente caricaturale”. Così il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, in un’intervista pubblicata oggi sul Riformista.

“Dobbiamo collocare questa forza, potenzialmente poderosa, sul crinale della transizione ecologica e digitale di questa epoca – spiega Morassut – e credo che dovremmo dar vita a una ‘Fondazione Democratica’ che alleghi competenze, intelligenze plurali, un nucleo cerebrale di produzione di idee e programmi, con una modalità di formazione e produzione politica riformista, non pedagogica come le Frattocchie. Abbiamo bisogno di riconnettere popolo e intellettuali con modalità del tutto nuove”.