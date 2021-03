Pd: Malpezzi, 'Letta vuole valorizzare gruppi parlamentari'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Con Letta oggi è andata molto bene ed è stata anche un'occasione per vedere Debora nel suo nuovo ruolo, sono finite giornate abbastanza complicate e poi con il segretario ci siamo dati delle prossime scadenze di qui a una settimana per capire come valorizzare i gruppi parlamentari, cosa che il segretario vuole fare. Un bel gioco di squadra nel rispetto nell'autonomia dei ruoli di ciascuno". Lo dice la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, a Immagina.

"Camera e Senato stanno votando la risoluzione del Pnnr e ci sono tanti obiettivi, credo sia giusto che i senatori e i deputati che hanno lavorato a questo siano valorizzati".