Pd: Letta ha visto Bonomi, 'dare risposte a cittadini e imprese'

Roma, 31 mar (Adnkronos) - Enrico Letta ha visto oggi Carlo Bonomi, spiegano fonti del Nazareno, condividendo la "comune responsabilità di contribuire, ciascuno per il proprio ruolo, a dare risposte alle attese delle imprese e dei cittadini".

L'incontro, nell'ambito del dialogo con i corpi intermedi annunciato dal segretario in Assemblea, è servito a fare il punto sulla situazione del Paese in un momento, come quello attuale, "difficile". Un focus particolare è stato fatto dal segretario del Pd e dal presidente di Confindustria sul Sud.

Nel quadro del dialogo sociale, Letta sino a oggi ha visto Cgil e Cisl, ha in agenda un incontro con la Uil, Confindustria e Confesercenti. Il segretario dem ha invece sentito Cna, Confesercenti e Confapi e ha in agenda un incontro con Confagricultura.