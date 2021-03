Pd: Letta fa il punto con Serracchiani-Malpezzi, 'ricostruiamo spirito di gruppo'**

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Fino a 15 giorni fa questo risultato sembrava incredibile". Enrico Letta lo ha ripetuto, stamattina, a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi con cui ha avuto il primo incontro al Nazareno dopo il via libera dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato alle due nuove capogruppo.

Un "cambiamento", quello della guida al femminile del Pd di Montecitorio e palazzo Madama, di cui il segretario dem si è detto "molto soddisfatto", come spiegano fonti del Nazareno. Letta, nel faccia a faccia, ha sollecitato a "ricostruire lo spirito di squadra" ed ha ancora una volta sottolineato l'esigenza di "rispettare l'autonomia dei Gruppi". Al termine dell'incontro la stessa Serracchiani su Twitter ha scritto: "Abbiamo un grande lavoro davanti a noi!".

E Malpezzi, a radio Immagina, ha raccontato: "Ci siamo dati delle prossime scadenze di qui a una settimana per capire come valorizzare i gruppi parlamentari, cosa che il segretario vuole fare. Un bel gioco di squadra nel rispetto nell'autonomia dei ruoli di ciascuno". Sul fronte interno ai gruppi resta ancora da comporre la nuova 'squadra' della Serracchiani con l'Ufficio di presidenza, per il quale bisognerà ancora aspettare qualche giorno, forse fino a metà della prossima settimana.