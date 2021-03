Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Vittoria e primato italiano per Margherita Panziera nei 200 dorso ai campionati assoluti di Riccione. La 25enne veneta, già in possesso del pass olimpico per Tokyo, si impone in 2'05"56, 12 centesimi meglio del suo vecchio record nazionale. Alle spalle della Panziera, Erika Gaetani (2'11"80) e Martina Cenci (2'12"20).