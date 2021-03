Musei: Louvre acquista rara statua romana che fu nella collezione Barberini** (2)

(Adnkronos) - Prima di essere acquisito dal Louvre dalla Galerie Chenel di Parigi, il capolavoro antico è passato attraverso diverse importanti collezioni nordamericane tra la fine del XIX e il XX secolo. Si trovava all'interno di una villa dell'architetto americano Stanfort White e nel soggiorno di Edith Rockefeller, figlia di John D. Rockefeller. Dopo aver attraversato i secoli in prestigiose collezioni private, "L'Arpocrate" ha trovato ora dimora nel più celebre museo francese.

La scultura in marmo presenta anche diversi elementi della tradizione greco-romana: il corpo è contorto, ondeggiato a segnare la postura in contrapposto. Arpocrate attesta il sincretismo presente a Roma tra la fine del I e ​​l'inizio del II secolo, attraverso la mescolanza di tradizioni iconografiche e l'importante luogo a Roma di questo culto egizio, adottato dai Greci poi dai Romani, che arricchisce il diversità suora dell'Impero in un momento in cui le pratiche pagane si mescolavano. Nel pantheon egizio, Arpocrate designa Horus come un bambino, figlio di Iside e Osiride, mentre nell'antica Grecia è erroneamente considerato il dio del silenzio, a causa del suo dito sulla bocca, e incarna una divinità di 'un culto misterioso tra i Romani.