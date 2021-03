Giustizia: Mirabelli, 'decreto per esame avvocati pone fine a incertezza'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il Pd vota con convinzione un decreto utile, non scontato e importante che consentirà al governo, in tempi brevi, di fissare finalmente la data per l'esame di Stato per l'accesso all'avvocatura anche in tempi di Covid19. E' un decreto che pone fine alla situazione di incertezza di 26mila candidate e candidati riguardo alla vita professionale e alle prospettive future, ragazze e ragazzi finora penalizzati dalla pandemia. Viene approvato in una collaborazione positiva tra governo e Parlamento, raramente trascorrono solo 15 giorni dal varo di un decreto alla sua conversione, con il merito di mantenere, nonostante la modalità online, standard di rigore necessari per garantire la professionalità adeguata ad affrontare una carriera difficile. Le modalità di questi esami sono innovative e legate all'emergenza e non potranno ripetersi, questo è chiaro". Lo ha affermato in Aula il senatore Franco Mirabelli, capogruppo del Pd nella commissione Giustizia e vicepresidente dei senatori Dem.