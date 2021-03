Covid: Tinagli, 'proteggere e accelerare vaccini'

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Si deve proteggere" gli italiani "e poi accelerare sul piano vaccini. Questo è quello che dobbiamo fare". Lo ha detto Irene Tinagli a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.

"Sui vaccini in Europa si è iniziato più tardi, abbiamo atteso una serie di verifiche sulle case farmaceutiche. L'Inghilterra è partita prima, però ha fatto un lockdown durissimo per quattro mesi, non è che tutti erano allegri per strada", ha spiegato la vice segretaria vicaria del Pd. .

.