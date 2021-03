Covid: su tavolo governo ipotesi proroga stretta su viaggi all'estero al 30/4

Roma, 31 mar.(Adnkronos) - La stretta decisa ieri con un’ordinanza del ministro della Salute sui viaggi all'estero nel periodo di Pasqua potrebbe essere prorogata ben oltre le festività. Si tratta della norma - pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi fino al 6 aprile - che prevede per chi arriva o rientra dai Paesi dell'Unione Europea un tampone in partenza, una quarantena di 5 giorni al rientro e un ulteriore tampone al termine dei 5 giorni. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che è sul tavolo l’ipotesi concreta di prorogarla fino alla fine del mese.