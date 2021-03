Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Su #riaperture scelte vanno fatte solo in base a vaccinazioni (e c’è voluto Draghi per avere un piano vaccini) e dati scientifici. Non ha senso dire riapriamo a maggio. Ha senso dire riapriamo appena sarà possibile. Anche ad #aprile se dati lo consentiranno. Italia deve ripartire". Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Italia Viva.