Covid: Fontana, 'accordo con sindaci, contatteremo 70mila over 80 invisibili'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - In Lombardia una collaborazione con i sindaci permetterà di rendere pubblici agli elenchi degli anziani già vaccinati e quindi di andare a 'scovare' più facilmente chi non è stato ancora vaccinato. "La collaborazione con Anci non potrà che darci un aiuto", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

"Oggi è l'ultimo giorno di invio degli sms per gli over 80, poi si cercherà di avvicinare chi non ha aderito al portale". Gli anziani 'invisibili' "sono circa 70mila, verranno contattati da Ats e con gli elenchi anche grazie ai sindaci, prossimamente. Tutti quanti saranno vaccinati, ma bisognerà capire se sono contrari o se non sono riusciti ad aderire", conclude Fontana.