Cdp, Gorno Tempini: "Solidità di bilancio ci ha permesso di potenziare nostro ruolo volano"

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La solidità di bilancio, insieme alla fiducia dei risparmiatori postali, ci ha permesso di potenziare il nostro ruolo di volano per lo sviluppo sostenibile del Paese, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale. Fondamentale è stato il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Fondazioni di origine bancaria che ci ha consentito di rispondere con tempestività all’emergenza causata dalla pandemia e di gettare le basi per il rilancio dell’Italia". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini commentando i risultati del 2020.

"In un anno caratterizzato da rilevanti difficoltà - sottolinea -, abbiamo conseguito importanti risultati che hanno visto il gruppo Cassa Depositi e Prestiti rafforzare il proprio impegno per l’innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territori e promuovere la nascita di campioni europei nei settori strategici dell’economia nazionale, raggiungendo gli obiettivi previsti dal Piano Industriale".