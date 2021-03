Camera: Dl ministeri in aula da martedì prossimo

Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decreto Ministeri verrà esaminato in aula dalla Camera a partire da martedì prossimo, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Sempre da martedì prossimo sono in calendario anche la discussione generale della mozione sulla riapertura scuole e poi, da mercoledì, le mozioni non concluse questa settimana. Per mercoledì 7, alle 15, è stato fissato il Question time. Venerdì 9 interpellanze urgenti.