Tennis: Binaghi, 'su pubblico agli Internazionali decisione dopo Pasqua'

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - "Sulla possibilità di avere il pubblico agli Internazionali d'Italia sapremo qualcosa dopo Pasqua. È ancora presto per fare una valutazione del genere. Sono contento che se ne stia occupando il nostro partner, Sport e Salute, perché sono molto più bravi di noi e anche perché abbiamo una valanga di cose di cui preoccuparci". Così all'Adnkronos il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, in merito alla presenza del pubblico alla prossima edizione degli Internazionali d'Italia, in programma dal 9 al 16 maggio.

"Lo scorso settembre grazie all’ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, abbiamo avuto 1000 spettatori per semifinali e finale -aggiunge il numero uno del tennis italiano-, sarebbe auspicabile averne di più ma ora non posso azzardare previsioni".

"Sulle Atp Finals di Torino sono invece molto più ottimista perché sono a novembre. Stiamo valutando una serie di soluzioni modulari che prevedano il pubblico in varie percentuali in base alle situazioni. Se, come sembra la campagna vaccinale avrà un'accelerazione e avremo già per la fine dell'estate una situazione tranquilla non escludo di avere il 100% degli spettatori", conclude Binaghi.